Об этом сообщили в ASTRA.
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Что известно об атаке БпЛА по Рязани?
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в 05:30 город атаковали беспилотники, а на территории одного из предприятий произошло возгорание.
В 06:17 Малков написал об отбое воздушной тревоги. По его словам, в городе зафиксированы масштабные пожары.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Взрывы в Рязани: смотрите видео
Рязань. Атакован логистический центр компании WildBerries, виден пожар на территории объекта. Также предварительно горит Рязанский НПЗ после атаки,
– заявил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.
Также после атаки компания Wildberries временно ограничила доступ к своему сортировочному комплексу "Рязань – Тюшевская", призвав работников пока не приезжать на склад до "восстановления" его работы.
Последствия атаки БпЛА по Рязани / Фото ASTRA
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Тюменский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после удара украинского беспилотника 25 июля.
Номинальная мощность предприятия составляет около 9 миллионов тонн сырья в год (или 180 тысяч баррелей в сутки). По оценкам участников рынка, НПЗ ежегодно перерабатывает около 6 миллионов тонн сырой нефти.
Утром 25 июля украинские дроны долетели до Западной Сибири и устроили по Тюменскому НПЗ. Беспилотники прошли более 2000 километров.