Масштабные пожары и клубы дыма: в России жаловались на взрывы, под ударом завод БпЛА и не только

Неизвестные ракеты и беспилотники в ночь на 19 апреля атаковали Россию. Попадания зафиксировали в Ейске и Таганроге.

Об атаке сообщают российские телеграмм-каналы.

Что известно об атаке?

Россияне начали жаловаться на мощные взрывы. В Таганроге ракеты попали в завод "Атлант Аэро", на котором враг производит беспилотники.

В Ейске неизвестные дроны атаковали порт, а об угрозе БпЛА оккупанты писали еще с вечера 18 апреля. Около 23:00 россияне начали жаловаться на взрывы и работу ПВО.

Пожар в Таганроге в результате атаки БпЛА

В результате попадания в Ейске вспыхнул пожар, однако оккупанты отрицают всю информацию. Вражеские телеграмм-каналы сообщили, что на территории порта якобы упали обломки БпЛА.

Последствия атаки БпЛА и ракет по России

Губернатор Ростовской области заявил, что в Таганроге в результате ракетного удара якобы пострадала коммерческая инфраструктура, а пожар возник на территории складских помещений.

