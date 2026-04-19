Масштабные пожары и клубы дыма: в России жаловались на взрывы, под ударом завод БпЛА и не только
- В период с 18 по 19 апреля неизвестные ракеты и беспилотники атаковали Россию, зафиксировано попадание в Ейске и Таганроге.
- В Таганроге ракеты попали в завод "Атлант Аэро", а в Ейске неизвестные дроны атаковали порт, вызвав пожары.
Неизвестные ракеты и беспилотники в ночь на 19 апреля атаковали Россию. Попадания зафиксировали в Ейске и Таганроге.
Об атаке сообщают российские телеграмм-каналы.
Что известно об атаке?
Россияне начали жаловаться на мощные взрывы. В Таганроге ракеты попали в завод "Атлант Аэро", на котором враг производит беспилотники.
В Ейске неизвестные дроны атаковали порт, а об угрозе БпЛА оккупанты писали еще с вечера 18 апреля. Около 23:00 россияне начали жаловаться на взрывы и работу ПВО.
Пожар в Таганроге в результате атаки БпЛА: смотрите видео
В результате попадания в Ейске вспыхнул пожар, однако оккупанты отрицают всю информацию. Вражеские телеграмм-каналы сообщили, что на территории порта якобы упали обломки БпЛА.
Последствия атаки БпЛА и ракет по России / Фото из соцсетей
Губернатор Ростовской области заявил, что в Таганроге в результате ракетного удара якобы пострадала коммерческая инфраструктура, а пожар возник на территории складских помещений.
Последние новости об атаках БпЛА и ракет по России
Дроны 17 апреля атаковали Ленинградскую область России. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту "Пулково".
Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе, вызвав масштабный пожар, который видно даже из космоса. НПЗ в Туапсе является частью "Роснефти" и способен перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти ежегодно.
В Белгороде 16 апреля беспилотник атаковал подстанцию "Южная", что привело к исчезновению электроснабжения в части города. Днем ранее здесь также прогремели взрывы, в частности в районе Валуек.