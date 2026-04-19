Про атаку повідомляють російські телеграм-канали.

Дивіться також Над НПЗ у Новокуйбишевську та Сизрані – серія вибухів: у небі бачили спалахи, виникли пожежі

Що відомо про атаку?

Росіяни почали скаржитися на потужні вибухи. В Таганрозі ракети влучили у завод "Атлант Аеро", на якому ворог виготовляє безпілотники.

В Єйську невідомі дрони атакували порт, а про загрозу БпЛА окупанти писали ще з вечора 18 квітня. Близько 23:00 росіяни почали скаржитися на вибухи та роботу ППО.

Пожежа в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА

Внаслідок влучання в Єйську спалахнула пожежа, проте окупанти заперечують усю інформацію. Ворожі телеграм-канали повідомили, що на території порту нібито впали уламки БпЛА.

Наслідки атаки БпЛА та ракет по Росії

Губернатор Ростовської області заявив, що в Таганрозі внаслідок ракетного удару нібито постраждала комерційна інфраструктура, а пожежа виникла на території складських приміщень.

Останні новини про атаки БпЛА та ракет по Росії