Украина вывела из строя российский железнодорожный паром "Славянин" и повредила судно "Авангард"
- Украинские спецназовцы вывели из строя российский железнодорожный паром "Славянин" и повредили судно "Авангард".
- Они играли ключевую роль в Керченской паромной переправе, через которую транспортировали военную технику для оккупационных войск.
В ночь на 14 марта украинские разведчики провели успешную операцию против морской логистики России. Спецназовцы нанесли удары по двум военным судам, которые использовались для обеспечения оккупационных войск.
В результате атаки выведен из строя железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард". Об этом сообщает ГУР МО.
Что известно об атаке вражеских судов?
В ночь с 13 на 14 марта 2026 года подразделения Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную операцию против морской инфраструктуры России.
Украинские спецназовцы нанесли удары по двум судам государства-агрессора. В результате атаки был выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин", а также повреждено судно "Авангард".
Сожгли "Славянина", вгатили по "Авангарду" – спецназовцы поразили два военных судна агрессора / Фото ГУР
В ГУР объяснили, что они были важными элементами так называемой Керченской паромной переправы.
Именно через нее оккупанты транспортировали:
- военную технику;
- вооружение;
- боеприпасы;
- другие грузы для обеспечения российской армии.
Таким образом эти суда играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике страны-агрессора.
Также атаковали инфраструктуру порта "Кавказ"
Во время этой же операции украинские разведчики вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удары и по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.
Именно этот порт российская армия использует как важный логистический узел для обеспечения своих войск в войне против Украины. Украинские военные отмечают, что операции против логистики оккупантов существенно затрудняют поставки оружия и техники на фронт.