Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале бригады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хартию".

Смотрите также Их убила Россия: что известно о жертвах вражеской атаки на Сумы 13 апреля

Как украинские бойцы ответили врагу

В сети появилось видео, где харьковская бригада "Хартия" мстит врагу. На нем бойцы подписывают боеприпасы, заряжают их в различные виды оружия и отправляют в сторону российских военных с криками "за Сумы", "за Украину", "за детей", "за людей".

Бойцы "Хартии" мстят врагу: смотрите видео бригады

Ненаказанное зло возвращается, поэтому его следует наказывать. С государством-террористом надо действовать только так – мгновенная реакция на очередное военное преступление от артиллеристов, минометчиков и дроноводов "Хартии",

– отметили бойцы.

Напомним, что в декабре 2024 года в "Хартии" начала служить парамедик Юлия Паевская "Тайра". Она присоединилась к бригаде несмотря на проблемы со здоровьем.

В 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" также служит писатель Сергей Жадан. Он объяснил свой выбор тем, что помогал создавать подразделение НГУ "Хартия" в начале полномасштабного вторжения. Писатель придумал название для бригады и хотел, чтобы оно было эмоциональным, коротким, и в нем был "Харьков".