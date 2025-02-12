Игнат рассказал детали о ночном обстреле Украины и работе систем ПВО

В ночь на 12 февраля российские оккупанты осуществили массированный воздушный удар по Украине, используя баллистические ракеты, беспилотники Shahed и дроны-имитаторы. Юрий Игнат рассказал детали об атаке.

Как рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Россия в очередной раз атаковала Киевскую область баллистическими ракетами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть погибший в Киеве: главное о ночной атаке

В Киеве слышали с десяток взрывов

Россияне могут применять "Искандер-М", зенитные ракеты С-400, "Кинжалы" или северокорейские KN-23. Для уничтожения таких угроз необходимы мощные системы ПВО, в частности Patriot. Благодаря им этой ночью были уничтожены все 6 ракет, которые летели на Киевщину.

Украинцы в соцсетях сообщали о более 10 взрывов, хотя было сбито 6 ракет. Игнат объяснил, что взрывы могут быть разного характера.

Когда сбитая ракета падает на землю, это уже взрыв. Перед этим идет выход зенитных ракет, тоже идет характерный взрыв, как хлопок. Затем подрыв в воздухе в результате попадания. Соответственно, может в воздухе разорваться и вражеская баллистическая ракета. Потом это падает вниз в виде фрагментов – тоже может быть взрыв на земле,

– сказал он.

К тому же, как заметил офицер, для сбивания баллистической ракеты может быть применена не одна, а две зенитные управляемые ракеты.

Относительно атаки беспилотников, она была типичной – оккупанты выпустили 123 дрона, почти столько же, как и предыдущей ночью (124). Их так же запускали с севера и Ростовской области. Большинство сбитых БпЛА были "Шахедами", но также применялись дроны-имитаторы, которые враг использует для создания ложных целей и усложнения работы ПВО.

Обычно их запускают 50 на 50, то есть половина ударных БпЛА типа Shahed, а половина имитаторов. Они запускают их для осложнения воздушной обстановки как ложные цели: сразу мы не знаем наверняка, это боевой дрон или имитатор. Уже в результате боевой работы это становится понятно. Обычно те дроны-имитаторы просто падают на землю без последствий,

– объясняет Игнат.

К сожалению, в результате этой атаки есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, поскольку атака была достаточно мощной. Кроме Киевщины, удары нанесли по Кривому Рогу, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Игнат отметил, что Украина нуждается в большем количестве средств ПВО и ракет для защиты своих городов и критической инфраструктуры.