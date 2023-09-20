Происходит увеличение применения "Шахедов" врагом, – Игнат об очередной атаке врага

Россияне начали очень активно применять дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Теперь враг атакует беспилотниками фактически каждую ночь.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона тоже заметил, что наблюдается увеличение интенсивности использования БпЛА врагом. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему выросло количество атак "Шахедами"

Юрий Игнат сказал, что количество атак "Шахедами" по Украине в дальнейшем будет только расти, потому что они имеют возможность их получать и даже производить на своих предприятиях.

Он отметил, что каждую ночь россияне используют дроны для атак на объекты критической инфраструктуры. В частности, ныне, 20 сентября, враг нанес удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Враг продолжает наносить удары, в том числе по критической инфраструктуре. К сожалению, 17 только сбито, но из того количества летевшего это тоже высокий показатель. Сегодня работают все силы Обороны для того, чтобы увеличить свои способности именно против ударных БПЛА врага,

– сказал Юрий Игнат.

Что известно о ночной атаке 20 сентября