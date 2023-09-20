Происходит увеличение применения "Шахедов" врагом, – Игнат об очередной атаке врага
Россияне начали очень активно применять дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Теперь враг атакует беспилотниками фактически каждую ночь.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона тоже заметил, что наблюдается увеличение интенсивности использования БпЛА врагом. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему выросло количество атак "Шахедами"
Юрий Игнат сказал, что количество атак "Шахедами" по Украине в дальнейшем будет только расти, потому что они имеют возможность их получать и даже производить на своих предприятиях.
Он отметил, что каждую ночь россияне используют дроны для атак на объекты критической инфраструктуры. В частности, ныне, 20 сентября, враг нанес удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
Враг продолжает наносить удары, в том числе по критической инфраструктуре. К сожалению, 17 только сбито, но из того количества летевшего это тоже высокий показатель. Сегодня работают все силы Обороны для того, чтобы увеличить свои способности именно против ударных БПЛА врага,
– сказал Юрий Игнат.
Что известно о ночной атаке 20 сентября
- В ночь на 20 сентября 2023 года российские захватчики выпустили по Украине около 20 "Шахедов". Всего были зафиксированы пуски нескольких ударных БПЛА (по предварительным данным около 24) с юго-восточного и северного направлений.
- В результате боевой работы 17 дронов защитники сбили в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
- К сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там произошел пожар. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена, но, к счастью, пострадавших нет.