"Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где сейчас существует угроза обстрела

Российские войска продолжают наносить удары по Украине. Враг запустил новые группы ударных беспилотников и другие воздушные цели в направлении различных регионов.

О передвижении вражеских дронов и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Где сейчас опасность?

В случае объявления воздушной тревоги в вашей области следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы!

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту