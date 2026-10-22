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24 Канал Новости Украины "Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где сейчас существует угроза обстрела
22 октября, 21:54
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"Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где сейчас существует угроза обстрела

Дария Черныш

Российские войска продолжают наносить удары по Украине. Враг запустил новые группы ударных беспилотников и другие воздушные цели в направлении различных регионов.

О передвижении вражеских дронов и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Где сейчас опасность?

В случае объявления воздушной тревоги в вашей области следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы!

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

 

22:31, 22 октября

Реактивный БПЛА из Житомирской области в Винницкую область (Козятин)

22:30, 22 октября

УАБы в Запорожской и Донецкой областях

22:30, 22 октября

Реактивный БПЛА в Ровенской области в направлении населенного пункта Здолбунов

22:20, 22 октября

Реактивный БПЛА в Хмельницкой области в направлении Славуты

22:19, 22 октября

Полтава: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с юга

22:03, 22 октября

Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с востока

21:55, 22 октября

Полтава: реактивный БПЛА, в направлении город с юга

21:40, 22 октября

Житомирская область: реактивный БПЛА на севере, курс на запад

21:39, 22 октября

Реактивный БПЛА из Днепропетровской области в Полтавскую область

21:37, 22 октября

Реактивные БПЛА пролетели мимо Чернигова в направлении Киевской области

21:36, 22 октября

Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Вапнярки

21:32, 22 октября

Житомир: реактивный БПЛА в направлении города

21:30, 22 октября

Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Тростянца

21:20, 22 октября

Житомир: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера

21:17, 22 октября

УАБы в Донецкой и Днепропетровской областях