Секрет для врага: Зеленский отказался рассказать, как Украина ответит на удар по энергетике

Ответ Украины на циничный российский удар 3 февраля Владимир Зеленский не будет публиковать. Дальнейшие шаги будут оставаться тайными, чтобы враг о них не знал.

Об этом президент Украины рассказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Что сказал Зеленский об ответе на последний вражеский обстрел?

Журналисты спросили Владимира Зеленского, как Украина будет реагировать на новый обстрел со стороны России, который фактически произошел во время энергетического перемирия. Президент отметил, что не будет рассказывать об ответе на российский удар, который Украина планирует. Он отметил, что о шагах военных рассказывать нельзя.

Что касается любых наших военных шагов, то мы, обычно, стараемся не информировать агрессора относительно наших планов, относительно наших действий,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер также снова отметил партнеров и США, в частности, что Россия нарушила энергетическое перемирие, а потому должна нести за это ответственность.

Стоит отметить! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Россия осуществила самый массовый в этом году комбинированный удар в частности по энергетике из-за того, что таким образом Россия осуществляет давление для дальнейшей дипломатии. По его словам, когда масштабные наступательные действия на фронте не удаются, враг осуществляет больший террор и бьет по инфраструктуре.

Что известно об обстреле Украины 3 февраля?