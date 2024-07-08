Россия убивает наших детей на глазах у мира, – Кондратюк призвала помочь Украине с ракетами

Россия в очередной раз цинично нанесла удар по Украине. На атаку врага отреагировала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она призвала спикеров стран демократического мира дать надлежащую оценку действиям страны-террориста России на фоне массированного удара по нашей стране в понедельник, 8 июля.

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Вице-спикер Верховной Рады призвала предоставить Украине ПВО и ракеты

Ужасное утро сегодня для Украины. Россия – страна-террорист просто убивает наших детей на глазах у всего мира. Мало того, что она похищает, принудительно вывозит, депортирует украинских детей, она еще и целится в их жизнь и просто убивает их,

– сказала она в обращении.

Кондратюк обратилась ко всем спикерам стран демократического мира, а также ко всем международным организациям с просьбой дать надлежащую оценку действиям страны-террориста.

"Россия должна ответить за эти преступления, военные преступления против наших детей", – подчеркнула она.

По ее словам, Украине нужно как можно больше противовоздушной обороны и ракет.

Помогите нам с этим, не стойте в стороне от нашей трагедии. Жизнь наших детей – превыше всего для нас,

– подчеркнула Елена Кондратюк.