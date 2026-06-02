Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины На ряд городов летели ракеты и БпЛА: все о последствиях массированной атаки по Украине 2 июня
2 июня, 06:46
13

На ряд городов летели ракеты и БпЛА: все о последствиях массированной атаки по Украине 2 июня

Даниил Муринский

В ночь на 2 июня российские оккупанты нанесли удары ракетами и дронами по территории Украины. К сожалению, в результате вражеских ударов повреждена инфраструктура и есть погибшие.

В столице до сих пор продолжается воздушная тревога, поэтому если у вас раздаются сирены – находитесь в укрытиях. 24 Канал собрал все, что известно о массированном обстреле оккупантов.

Смотрите также В Сумах БпЛА врезался в жилую многоэтажку

Какие последствия российского удара?

Россия начала атаку около 00:02 и запустила по Украине крылатые ракеты. Впоследствии оккупанты пустили беспилотники различных типов, а уже в 2 ночи на Киев летели баллистические ракеты. Последствия вражеских ударов зафиксировали также в Харькове, Сумах, Днепре, Запорожье и Хмельницком.

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите карту

 

 

07:37, 02 июня

В Чернигове в результате атаки России загорелся частный дом. К счастью, пострадавших нет.

06:57, 02 июня

В Киеве пострадали 58 человек, среди которых – 3 ребенка. К сожалению, известно о 4 погибших в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

06:25, 02 июня

В результате российской атаки по Киеву:

  • В Дарницком районе возникло возгорание на территории АЗС;
  • В Оболонском районе обломки упали возле детских садов, а также возникло возгорание на территории незавершенного строительства.
  • В Шевченковском районе возник пожар в нежилом 3-этажном здании и разрушениям подверглась 9-этажка. Также обломки прилетели по 24-этажке и вспыхнул пожар.
  • В Святошинском районе произошло возгорание в 5-этажном жилом доме, а также возник пожар на территории нежилой застройки.
  • В Подольском районе 2 ракеты попали в 9-этажный жилой дом, произошел частичный обвал конструкций. В результате падения обломков начался пожар на территории нежилого дома и на крыше 9-этажки. Также обломки повредили несколько автомобилей и складское помещение.
  • В Голосеевском районе произошло разрушение 2 и 3 этажей поликлиники. В результате падения обломков, пылали несколько автомобилей.
  • В Соломенском районе обломки влетели в 15-этажку, а в 24-этажке вспыхнул пожар. Также возникло возгорание здания на территории нежилой застройки и пожар зафиксировали на территории 2 частных домов.
06:10, 02 июня

На Киевщине в результате атаки России пострадали 3 человека

  • В Бучанском районе мужчину госпитализировали с резаной раной бедра. также повреждены 3 частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.
  • В Обуховском районе мужчина получил осколочное ранение ноги. Также повреждения получили частные дома.
  • В Фастовском районе мужчина получил острую реакцию на стресс. В результате атаки разрушениям подверглись частные дома.

О последствиях атаки сообщили в Киевской ОГА.

04:20, 02 июня

Россия запустила по Харькову 15 БпЛА и 2 ракеты. В 4 районах города зафиксировали попадания. В результате вражеской атаки повреждены частные дома, административные здания, дошкольное учреждение, многоэтажку, автомобили, сеть уличного освещения, офисы и промышленные предприятия. По состоянию на 04:20 известно о 10 пострадавших, среди которых – ребенок. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

02:18, 02 июня

Россия запустила по Киеву баллистические ракеты. В городе прогремели мощные взрывы.

00:02, 02 июня

Россия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из Каспийского моря. Также в воздушном пространстве зафиксировали первые БпЛА.

Связанные темы:

Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе Пострадавшие
Массированная атака по Украине