На ряд городов летели ракеты и БпЛА: все о последствиях массированной атаки по Украине 2 июня

В ночь на 2 июня российские оккупанты нанесли удары ракетами и дронами по территории Украины. К сожалению, в результате вражеских ударов повреждена инфраструктура и есть погибшие.

В столице до сих пор продолжается воздушная тревога, поэтому если у вас раздаются сирены – находитесь в укрытиях. 24 Канал собрал все, что известно о массированном обстреле оккупантов.

Какие последствия российского удара?

Россия начала атаку около 00:02 и запустила по Украине крылатые ракеты. Впоследствии оккупанты пустили беспилотники различных типов, а уже в 2 ночи на Киев летели баллистические ракеты. Последствия вражеских ударов зафиксировали также в Харькове, Сумах, Днепре, Запорожье и Хмельницком.

