Россия ночью запустила десятки "Шахедов" по Украине: сколько вражеских средств поражения уничтожено
- В ночь на 11 октября Россия запустила десятки ударных БПЛА, из которых более 40 были "Шахеды".
- Зафиксировано попадание 21 дрона на 6 объектах.
В ночь на 11 октября вражеские силы снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запустила десятки ударных БПЛА типа "Шахед".
Что известно об атаке на Украину?
Ночью 11 октября российские войска атаковали 78 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали свои средства воздушного нападения с направлений:
- Орел,
- Миллерово,
- Курск,
- Чауда – ВОТ Крыма.
По данным Воздушных сил, более 40 из запущенных врагом целей – "Шахеды". Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито или подавлено 54 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 6 объектах,
По состоянию на 9 часов утра вражеская атака продолжается, а в воздушном пространстве фиксируют еще несколько вражеских БПЛА.
В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил
Прошлая атака на Украину: главное
Ночью 10 октября захватчики нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне применили 497 средств воздушного нападения, в частности 32 ракеты и 465 БПЛА различных типов.
В частности, вражеские силы применили 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 12 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
По состоянию на утро силами ПВО сбито или подавлено 420 воздушных целей. Согласно данным Воздушных сил, зафиксировано прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях.