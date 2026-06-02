Россия может атаковать уже этой ночью: глава Ивано-Франковской ОГА предупредила жителей

Украинцев предупредили о высокой вероятности массированного удара этой ночью. Соответствующая информация поступила от разведывательных служб.

Руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук призвала граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Какое заявление сделала чиновница?

Светлана Онищук обратилась к жителям области с важным предупреждением о ситуации с безопасностью. По ее словам, по данным разведки, этой ночью существует высокая вероятность нового массированного удара России по территории Украины.

Чиновница призвала граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

Берегите себя и своих близких, потому что жизнь – самая большая ценность,

– подчеркнула Светлана Онищук.

Сейчас официальных сообщений от Воздушных сил по подготовке конкретной атаки не поступало, однако украинцев традиционно призывают оперативно реагировать на любые сигналы о воздушной опасности и следить за сообщениями официальных источников.

О чем предупреждал Зеленский?

Владимир Зеленский сообщил, что Россия может осуществить очередную масштабную атаку по территории Украины уже в ночь на следующие сутки. По его словам, соответствующие данные поступают от разведки, которая фиксирует подготовку врага к новым ударам.

Президент в очередной раз призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и немедленно направляться в укрытия после объявления воздушной тревоги. Он подчеркнул, что именно своевременная реакция часто спасает жизни во время российских атак.

По информации мониторинговых ресурсов, противник может готовить масштабное применение ударных беспилотников в течение ночи. В частности, сообщается о риске запуска большого количества дронов-камикадзе и имитационных беспилотников для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

В то же время по состоянию на вечер стратегическая авиация России активности не проявляла. Однако в западных регионах страны-агрессора, по данным наблюдателей, находятся до четырех самолетов Ту-95МС, которые остаются в готовности к возможному вылету. Также отмечается, что уровень баллистической угрозы остается высоким. Зато активности российского флота по состоянию на данный момент не зафиксировано.

Украинские силы обороны продолжают мониторить ситуацию и отслеживать возможные действия противника. Граждан призывают следить только за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.