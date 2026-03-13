Быстро не оправятся: военный эксперт раскрыл, почему Россия не защитила завод в Брянске

Украина 10 марта 2026 года нанесла мощный удар по Брянску. Речь идет о военном заводе "Кремний Эл", где изготавливают компоненты для вражеских ракет. Противовоздушная оборона страны-агрессора не справилась с такой атакой.

Известно, что для ударов Силы обороны использовали крылатые ракеты Storm Shadow. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что руководство этого завода ранее говорило, если на "Кремний Эл" остановится производство, то многие продукты военно-промышленного комплекса России перестанут существовать.

Что для России означает атака по заводу в Брянске?

Павел Нарожный заметил, что 90% российского ВПК обеспечивал завод в Брянске, который атаковали Силы обороны. Кремль имеет еще одно похожее предприятие, но его работа больше направлена на гражданское производство.

Переориентировать его на производство элементов для оружия будет довольно сложно.

Россия находится под санкциями. Большинство оборудования, которое есть там – это продукция цивилизованного мира (Запада – 24 Канал). Видимо, кроме Китая, поставлять России такое оборудование никто не сможет,

– сказал военный эксперт.

Он предположил, что в лучшем случае россиянам придется потратить несколько месяцев, чтобы найти поставщика, у которого есть все необходимое для них. Если оккупантам это удастся, то потребуется еще время, чтобы перевести все и научить людей выполнять задачи на новой технике.

Важно! По словам военного эксперта Романа Свитана, большинство Storm Shadow смогли преодолеть российскую ПВО и попали в Кремний Эл". Это может сорвать производство микроэлектроники для авиационной и ракетной техники России. Это, вероятно, создаст серьезные проблемы для оборонной промышленности страны-агрессора и может повлиять на изготовление ее ракетного вооружения.

Интересно также то, что украинские военные нанесли удар по заводу "Кремний Эл" в день. Это означает, что в то время много работников было там. Они могли или получить тяжелые травмы, или погибнуть.

Удар был очень мощный. Прилетело минимум 7 ракет. Местные говорят о 10 взрывах которые прозвучали на этом заводе. Враг не сможет очень быстро оправиться от разрушений, которые там произошло,

– отметил Нарожный.

Он также отметил, что у россиян очень много стратегически важных заводов, которые работают на военно-промышленный комплекс России. Оккупантам не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защищать все эти объекты.

Что известно об атаке на завод "Кремний Эл"?