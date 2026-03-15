Враг не ожидал, – авиаэксперт назвал 3 фактора эффективного поражения завода в Брянске

Наше государство нанесло мощный удар по территории России. Речь идет о заводе микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Для этого Силы обороны использовали крылатые ракеты Storm Shadow. Им удалось обойти систему ПВО России.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, как нашим военным удалось достичь успеха во время этой атаки. Есть несколько важных причин, почему это стало возможным.

Что способствовало успешной атаке по брянску?

Анатолий Храпчинский отметил, что есть три основных фактора, которые способствовали успешной атаке по "Кремний Эл" в Брянске.

Первое – Силы обороны использовали для удара ракеты Storm Shadow, которые очень технологичны и мощные.

Во-вторых – это подготовка и привлечение дополнительных ресурсов для подавления вражеских средств радиолокации и создания радиоэлектронных помех.

Дополнительно надо сказать, что это качественно спланированная операция,

– добавил авиаэксперт.

Третье – это отсутствие достаточного количества систем противовоздушной обороны в России.

Большинство ПВО отправлены на временно оккупированную территорию Украины. Враг не рассчитывал, что мы сможем бить по тыловым городам и углубляться на более 1500 километров,

– сказал Храпчинский.

Кроме того, момент атаки и работу российской ПВО снимал украинский дрон-разведчик.

"То есть говорится не только о подрыве самого завода, но и позорное падение противовоздушной обороны России, которая показала свою неэффективность и отсутствие способности противодействовать такой угрозе", – подчеркнул авиаэксперт.

К слову, военный эксперт Роман Свитан отметил, что украинским силам удалось профессионально обойти российскую ПВО. Он также предположил, что для прорыва обороны могли использовать средства радиоэлектронной борьбы и ракеты-приманки ADM-160A MALD.

Что известно об атаке на Брянск?