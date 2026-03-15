Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, як нашим військовим вдалось досягти успіху під час цієї атаки. Є кілька важливих причин, чому це стало можливим.

Що сприяло успішній атаці по брянську?

Анатолій Храпчинський зазначив, що є три основні фактори, які сприяли успішній атаці по "Кремній Ел" у Брянську.

Перше – Сили оборони використали для удару ракети Storm Shadow, які дуже є технологічні та потужні.

Друге – це підготовка та залучення додаткових ресурсів для приглушення ворожих засобів радіолокації та створення радіоелектронних перешкод.

Додатково треба сказати, що це якісно спланована операція,

– додав авіаексперт.

Третє – це відсутність достатньої кількості систем протиповітряної оборони в Росії.

Більшість ППО відправлені на тимчасово окуповану територію України. Ворог не розраховував, що ми зможемо бити по тилових містах і заглиблюватися на понад 1500 кілометрів,

– сказав Храпчинський.

Крім того, момент атаки та роботу російської ППО фільмував український дрон-розвідник.

"Тобто мовиться не тільки про підрив самого заводу, але й ганебне падіння протиповітряної оборони Росії, яка показала свою неефективність і відсутність спроможності протидіяти такій загрозі", – наголосив авіаексперт.

До слова, військовий експерт Роман Світан відзначив, що українським силам вдалось професійно обійти російську ППО. Він також припустив, що для прориву оборони могли використати засоби радіоелектронної боротьби та ракети-приманки ADM-160A MALD.

Що відомо про атаку на Брянськ?