Оказался там случайно, – военный, спасавший людей в поезде в Харьковской области

Военный 93 ОМБр "Холодный Яр", с позывным "Омар", рассказал, как оказался в поезде в Харьковской области, по которому ударили россияне 27 января. По словам защитников, это произошло совершенно случайно.

Об этом "Омар" рассказал в эфире национального марафона.

Как "Омар" оказался в поезде в Харьковской области, который атаковали россияне?

"Омар" отметил, что двигался на поезде случайно. Так, у защитника сломался транспорт, поэтому он попал на этот поезд.

"В поезде были в основном женщины пожилого возраста, молодые девушки, которые ехали к своим любимым мужчинам, было несколько военных, которые возвращались после ранения", – рассказал защитник.

Военный 93 бригады заметил, что после первого попадания поезд остановился. Сам защитник сказал всем пассажирам лечь, потому что интуитивно подумал, что враг может отрабатывать с помощью беспилотников по транспорту.

То есть в голову пришло, что это был управляемый БПЛА. Интуиция не подвела, было повторное впечатление, я услышал крики, что возгорание было, сказал всем собираться, кто был в поезде, открыл двери, опустил трап. Так я понял, что поезд является основной целью (атаки врага – 24 Канал),

– подчеркнул "Омар".

После удара он решил организовать группу людей к посадке, что была рядом. По словам защитника, это была спланированная атака.

"Я боялся, что будет повторно (атакованный поезд – 24 Канал), я знал, где дорога, там было несколько мужчин, я сказал: пробивайтесь к дороге, там останавливайте транспорт и покидайте эту зону. Сам я решил вернуться, проверить поезд на пострадавших и посмотреть, все ли вышли", – отметил военнослужащий 93 ОМБр.

