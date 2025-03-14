Дроны атаковали военный полигон в Нижегородской области: момент прилета попал на видео
- Неизвестные дроны атаковали российский военный полигон в Мулино, Нижегородская область, 14 марта.
- Российские власти не комментировали атаку. Момент прилета попал на видео.
В Нижегородской области России прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали военный полигон в Мулино.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Дроны атаковали военный полигон в Мулино
Беспилотники атаковали территорию военного полигона и воинской части в Мулино днем 14 марта. Российские власти традиционно молчат. Информации о потерях пока нет.
Впрочем, момент атаки россияне сняли на видео. На обнародованных кадрах видно прилет.
Атака на военный полигон в Мулино: смотрите видео
Кстати, росавиация сообщала, что Нижегородский аэропорт Стригино "временно" не принимал и не отправлял рейсы.
По открытым данным, в Мулино расположен 333-й центр боевой подготовки Западного военного округа. По заявлениям российских пропагандистов, "аналогов нет".
РосСМИ писали, что центр сочетает традиционные полигоны с современными компьютерными технологиями. Комплексные тренажеры якобы воссоздают поле боя в 3D. Физическая среда включает макеты городов и поселков для тактических учений.
На полигоне есть различные тренировочные зоны. По данным росСМИ, пропускная способность центра "до 3 бригад в год, с возможностью обучения 700 военнослужащих одновременно и подготовки 30 000 человек ежегодно".
Кстати, росСМИ также писали, что ранее на территории воинской части 36994 в Мулино обнаружили застенок. Отмечали, там раненых мобилизованных приковывали наручниками к батарее и били в разрушенном здании на территории штаба.