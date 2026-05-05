"Одна за другой четыре ракеты": ГСЧС показала видео атаки россиян на спасателей на Полтавщине

В ночь на 5 мая российские войска терроризировали Полтавщину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате повторного удара по объекту погибли спасатели ГСЧС, которые занимались ликвидацией последствий предыдущей атаки.

Об этом сообщает ГСЧС и публикует видео российского обстрела.

Как 5 мая летели ракеты на Полтавщину?

Вражеская ракета повторно атаковала объект газодобычи на Полтавщине, именно тогда, когда спасатели ликвидировали огонь после предыдущего удара.

Они приехали спасать после удара российского БпЛА по объекту газодобычи на Полтавщине, когда уже прозвучал отбой "тревоги" и можно было начинать тушение. Работали там, где опаснее всего,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Уже во время работы спасателей на локации оккупационные войска запустили четыре ракеты – все они летели одна за другой.

В службе чрезвычайных ситуаций отметили, что этот удар был не случайным, а целенаправленным. Враг хотел уничтожить тех, кто спасает жизни других людей.

Напомним, в результате атаки по Полтавской области погибли двое спасателей, еще 23 специалиста получили ранения. В целом количество жертв достигло четырех человек, травмировано – 37 человек.

Атака россиян на спасателей на Полтавщине: смотрите видео ГСЧС

Что известно о последствиях атаки на регион?

Попадание вражеских ракет и дронов, а также падение обломков фиксируется на двух локациях Полтавского района. Оккупанты попали в объекты газодобычи, промышленное предприятие и железнодорожную инфраструктуру.

Из-за российской атаки около 3 500 потребителей Полтавской области временно остались без газоснабжения.

5 и 6 мая в Полтавской области будет продолжаться траур. В эти дни приспустят флаги и запретят проведение массовых празднований.