Про це повідомляє ДСНС та оприлюднює відео російського обстрілу.

Як 5 травня летіли ракети на Полтавщину?

Ворожа ракета повторно атакувала об'єкт газовидобування на Полтавщині, саме тоді, коли рятувальники ліквідовували вогонь після попереднього удару.

Вони приїхали рятувати після удару російського БпЛА по об'єкту газовидобування на Полтавщині, коли вже прозвучав відбій "тривоги" і можна було починати гасіння. Працювали там, де найнебезпечніше,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Вже під час роботи рятувальників на локації окупаційні війська запустили чотири ракети – усі вони летіли одна за одною.

У службі надзвичайних ситуацій наголосили, що цей удар був не випадковим, а цілеспрямованим. Ворог хотів знищити тих, хто рятує життя інших людей.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Полтавщині загинуло двоє рятувальників, ще 23 фахівці зазнали поранень. Загалом кількість жертв сягнула чотирьох осіб, травмовано – 37 людей.

Атака росіян на рятувальників на Полтавщині: дивіться відео ДСНС

Що відомо про наслідки атаки на регіон?

Влучання ворожих ракет та дронів, а також падіння уламків фіксується на двох локаціях Полтавського району. Окупанти поцілили в об'єкти газовидобування, промислове підприємство та залізничну інфраструктуру.

Через російську атаку близько 3 500 споживачів Полтавської області тимчасово залишились без газопостачання.

5 та 6 травня у Полтавській області триватиме жалоба. У ці дні приспустять прапори та заборонять проведення масових святкувань.