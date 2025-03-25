Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОГА Владимира Когута. В области есть повреждения и пострадавшие.

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Что известно о последствиях

В результате падения обломков вражеских дронов в Миргородском районе повреждено ангарное помещение одного из предприятий. ГСЧС оперативно ликвидировала возгорание.

Ранены двое работников предприятия, одного из них госпитализировали с подозрением на баротравму, другому медики оказали помощь на месте.

Напомним, этой ночью россияне обстреляли Запорожский район. В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. Там ранены 58-летняя женщина и 30-летний мужчина.

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