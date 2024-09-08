Дыра в крыше, выбитые окна, упал потолок: появились фото последствий российской атаки на Полтаву

Вечером 7 сентября россияне ударили по гражданской инфраструктуре на Полтавщине. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавшие.

Повреждены несколько частных домов. Журналисты показали последствия вражеского обстрела.

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Последствия удара по Полтаве 7 сентября

Председатель ОВА Филипп Пронин заявил, что агрессор попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской общине. Позже исполняющая обязанности городского головы написала, что в результате ракетного попадания жертв нет.

В учреждения здравоохранения, подчиненных городскому совету, обратилось двое пострадавших, их состояние не критическое. Ориентировочно повреждено несколько частных домов,

– сообщила Екатерина Ямщикова.

Добавила, что потребности в отселении жителей не обнаружено. Все необходимые работы выполнены ГСЧС. Электроснабжение уже восстановили.

На Полтавщине повреждены дома: смотрите видео

Заметим, что на обнародованных фото с места обстрела видно, что в домахповреждены крыша и окна, выбиты стекла. Кроме того, упал потолок.

Последствия обстрела Полтавы 7 сентября / Фото "Суспильного"