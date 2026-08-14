Россияне будут искать способы заставить Украину пойти на перемирие на море, – военный

Недавний удар по портовой инфраструктуре Новороссийска, в частности по объектам, которые использовались для отгрузки сельскохозяйственной продукции, стал болезненным ударом для России. Кремль может вынашивать планы по достижению договоренности о работе "зернового коридора", то есть о прекращении огня на воде.

Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. Он отметил, что в настоящее время эскалация на море носит довольно серьезный характер. Силы обороны Украины, по его оценке, действительно наносят врагу серьезные потери.

К чему может прибегнуть Кремль после атаки на Новороссийск

Военный аналитик отметил, что и противник также совершает атаки на украинские порты, в частности на портовую инфраструктуру Одесской области. Все это в совокупности вызывает определенные кризисные явления на мировом рынке зерна.

Россия будет пытаться манипулировать ситуацией. Сейчас по этому поводу не слышно активных голосов, как это было в 2023 году, когда начала работать "зерновая инициатива". Ныне этого не происходит, за исключением Турции, которая это комментирует. Россияне будут искать различные способы, чтобы попытаться договориться хотя бы на несколько недель или месяцев о перемирии на море,

– прогнозирует Мусиенко.

По его словам, вряд ли в России после таких ударов, как тот, что был нанесен по Новороссийску, будут существенно усиливать противовоздушную оборону. Скорее всего, сейчас цель врага – попытаться оказать давление в связи с ситуацией на рынке зерна.

Об основных целях удара по Новороссийску: смотрите в видео

Более того, по его словам, не стоит исключать, что сейчас россияне могут попытаться завести в эти воды индийский танкер с топливом, чтобы посмотреть, насколько возможно его разгрузить. Россия начала закупать бензин в Индии через эту акваторию, чтобы максимально прикрыться иностранными судами.

Подобная тактика, по словам военного аналитика, как раз присуща Путину. Он будет пытаться сыграть на том, что нужно избежать кризиса на мировом зерновом рынке. Но, если посмотреть на ситуацию в целом, то видно, что Украина в этом смысле, как подчеркнул Мусиенко, непоколебима: она увидела возможности и обладает потенциалом.

Например, 2023 год отличался тем, что у СОУ было ограниченное количество средств поражения, в том числе инфраструктуры порта в Новороссийске. Сегодня ситуация изменилась.

Тогда мы только начинали первые единичные атаки по объектам в Крыму, а затем они нарастали, применялись ракеты Storm Shadow. Тогда было понятно, что фактически у нас не было возможностей нанести врагу такой ущерб, чтобы для него реально возникла серьезная проблема. А сейчас мы осознаем, что у нас такие возможности есть,

– отметил Мусиенко.

Военный аналитик подытожил, что именно Украина может диктовать России условия возможного перемирия на море и его дальнейшего распространения. Это, по его словам, один из пунктов широкого глобального плана давления на Кремль.