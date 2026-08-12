Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подчеркнул в беседе с 24 Каналом, что комплексная операция по нанесению ударов по Новороссийску будет продолжаться. Он обратил внимание на то, какими именно украинскими средствами во время ночной атаки 12 августа были нанесены удары.

Новороссийск – не только база российского флота

Братчук подчеркнул, что во время обстрела Новороссийска были задействованы реактивные дроны. Он предположил, что в ближайшее время масштабы использования именно этих средств будут расширены. Ведь Россия атакует юг Украины именно с помощью реактивных беспилотников.

Обратите внимание! Помимо реактивных дронов "Паляница", во время атаки на Новороссийск были использованы ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы.

"Это – комплексная операция, и не только потому, что были использованы различные средства поражения, но и из-за целей, по которым были нанесены удары. У нас уже были примеры, когда поражались нефтяные терминалы, военно-морская база, российская Черноморская флотилия. Но на этот раз были атакованы и вражеские зерновые терминалы", – пояснил представитель Украинской добровольческой армии.

Он напомнил, что Новороссийск – это не только база российского флота, в частности, теневого. Там активно работает крупнейший в Черном море нефтяной терминал. А также огромный зерновой терминал, который, по разным оценкам, переваливал от 20 до 30% российского зерна, в том числе того, что было выращено на временно оккупированных территориях Украины.

Россия является очень большим игроком на мировом продовольственном рынке, как и Украина. И одна из ее целей, когда россияне пытаются заблокировать работу портов Большой Одессы, – остановить поток украинского зерна на продовольственный рынок. И в то же время увеличить свои поставки, ведь речь идет о миллиардных прибылях. Разумеется, все эти средства идут на войну России против Украины. Поэтому атака на зерновой терминал в Новороссийске – это ответ Украины, ведь в эту игру можно играть вдвоем,

– отметил Сергей Братчук.

Такие удары, выразил надежду представитель Украинской добровольческой армии, будут продолжаться с учетом того, что система противовоздушной обороны России не является совершенной. Она мощная, располагает соответствующими средствами, радиолокацией, но и через нее пролетают украинские средства. Это происходит потому, что предварительно была проделана соответствующая работа.

Братчук рассказал о последствиях атаки на Новороссийск: смотрите видео

Он добавил, что в Новороссийске еще есть объекты, которые могут оказаться под ударом Украины. Это объекты, которые существенно влияют на способность России продолжать войну не только в акватории Черного моря. А также наносить воздушные удары по украинским территориям – в Одессе, Одесском районе и области, Николаевской области. Именно эти действия Сил обороны должны, в частности, уменьшить количество воздушных атак противника.

Напомним, что ночью 12 августа в Новороссийске Краснодарского края России прогремела серия взрывов. В результате атаки была поражена военно-морская база и, вероятно, повреждены несколько кораблей и судов Черноморского флота. В частности, фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен", тральщик проекта 266М, опытное судно "Виктор Чероков", патрульный корабль проекта 22160 и разведывательный корабль проекта 864 "Приазовье".

Также пострадал нефтеэкспортный терминал "Шесхарис" – нанесен удар по одному из его причалов. Во время погрузки был поврежден танкер класса Aframax.

Кроме того, под ударом оказался зерновой терминал НКХП (ПАО "НКХП" – это высокотехнологичный портовый перевалочный комплекс, включающий два элеватора и комплекс портовых сооружений – 24 Канал). В результате удара повреждены зернохранилища и элеваторы.

Позже в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку во время атаки была также повреждена система водоснабжения. Из-за этой ситуации в городе была приостановлена подача воды.