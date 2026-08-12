Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук підкреслив у розмові з 24 Каналом, що комплексна операція щодо ударів по Новоросійську ще триватиме. Він звернув увагу на те, якими саме українськими засобами під час нічної атаки 12 серпня було завдано ударів.

Новоросійськ – не лише база російського флоту

Братчук наголосив, що під час обстрілу по Новоросійську були застосовані реактивні дрони. Він припустив, що найближчим часом відбудеться масштабування використання саме цих засобів. Адже Росія атакує південь України своїми саме реактивними безпілотниками.

Зверніть увагу! Окрім реактивних дронів "Паляниця", під час атаки по Новоросійську були використані ракети "Нептун" і морські безекіпажні системи.

"Це – комплексна операція, і не тільки через те, що були використані різні засоби ураження, а також через цілі, по яких були завдані удари. Ми вже мали приклади, коли вражалися нафтові термінали, військово-морська база, російська Чорноморська флотилія. Але цього разу були атаковані й ворожі зернові термінали", – пояснив речник Української добровольчої армії.

Він нагадав, що Новоросійськ – це не лише база російського флоту, зокрема, тіньового. Там активно працює найбільший у Чорному морі нафтовий термінал. І також величезний зерновий термінал, який, за різними оцінками, перевалював від 20 до 30% російського зерна, зокрема того, що було вирощено на тимчасово окупованих територіях України.

Росія є дуже великим гравцем на всесвітньому продовольчому ринку, як і Україна. І одна з її цілей, коли росіяни намагаються заблокувати роботу портів Великої Одеси, – зупинити потік українського зерна на продовольчий ринок. І водночас збільшити свої постачання, тому що йдеться про мільярдні зиски. Звісно, всі ці кошти йдуть на війну Росії проти України. Тому атака по зерновому терміналу у Новоросійську – це відповідь України, адже цю гру можна вести удвох,

– відзначив Сергій Братчук.

Такі удари, висловив сподівання речник Української добровольчої армії, будуть продовжуватися з урахуванням того, що система протиповітряної оборони Росії не є досконалою. Вона є потужною, має відповідні засоби, радіолокацію, але і через неї пролітають українські засоби. Це відбувається тому, що попередньо була проведена відповідна робота.

Братчук розповів про наслідки атаки на Новоросійськ: дивіться відео

Він додав, що в Новоросійську ще є об'єкти, які можуть опинитися під ударом України. Це об'єкти, які суттєво впливають на спроможності Росії продовжувати війну не лише в акваторії Чорного моря. А також завдавати повітряних ударів по українських територіях – в Одесі, Одеському районі та області, Миколаївщині. Саме ці дії Сил оборони мають, зокрема, зменшити кількість повітряних атак противника.

Нагадаємо, що вночі 12 серпня у Новоросійську Краснодарського краю Росії пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки була уражена військово-морська база та, ймовірно, пошкоджені кілька кораблів і суден Чорноморського флоту. Зокрема, фрегати "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен", тральщик проєкту 266М, дослідне судно "Віктор Чероков", патрульний корабель проєкту 22160 та розвідувальний корабель проєкту 864 "Приазов'я".

Також постраждав нафтоекспортний термінал "Шесхаріс" – завдано удару по одному з його причалів. Під час завантаження зазнав ураження танкер класу Aframax.

Крім того, під ударом опинився зерновий термінал НКХП (ПАТ "НКХП" – це високотехнологічний портовий перевалочний комплекс, який включає два елеватори та комплекс портових споруд – 24 Канал). Через удар є пошкодження зерносховищ та елеваторів.

Пізніше у Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації, адже під час атаки була також пошкоджена система водопостачання. Через цю ситуацію у місті була призупинена подача води.