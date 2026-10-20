Второй раз за сутки: Россия совершила атаку на энергетический объект на Прикарпатье, есть раненый
20 октября российские войска во второй раз за сутки нанесли удар по энергетическому объекту на Прикарпатье. В результате повторного обстрела пострадал один человек.
О последствиях повторного удара сообщила в Telegram-канале Светлана Онищук, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Что известно об атаке
На месте прилета сразу же приступили к работе соответствующие службы для оперативной ликвидации возгорания и разрушений.
Пострадавшему оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь врачи.
Светлана Онищук поблагодарила украинских защитников неба за защиту региона от воздушных угроз и в очередной раз призвала жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.
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Напомним, что российская армия продолжает целенаправленно терроризировать критически важные объекты украинских городов и регионов.
После ночных ударов 20 октября в Волынской области фиксировались массовые отключения электроэнергии.
Ровенская область также подверглась атаке. Проблемы с электроснабжением возникли в Дубенском районе.
Россия атаковала энергетический объект и в Львовской области.