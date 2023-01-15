Воздушные силы объяснили, почему не могли сбить ракету, попавшую по многоэтажке в Днепре
Юрий Игнат опроверг слова о том, что якобы наша ПВО "сбила" российскую ракету Х-22, ударившую по Днепру. Спикер объяснил, почему эта информация не соответствует действительности.
В свою очередь, российская пропаганда активно распространяет данные об "сбитии ракеты". Более того, об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович, хоть потом и пожаловался. Юрий Игнат в эфире телемарафона 15 января объяснил, почему слова российской пропаганды и Арестовича – ложны.
Заметьте Та самая ракета, которой били по торговому центру в Кременчуге, – Игнат об ударе по Днепру.
Что известно об атаке в Днепре
Представитель командования Воздушных сил ВСУ заявил, что уже пол года об этом говорит и постоянно это повторяет – мы не можем сбивать ракету Х-22.
Это ракета сверхзвуковая. Скорость – 4 тысячи километров в час в полете. Ну нет у нас средств, способных перехватить ракету в воздухе,
– заявил Игнат.
Добавил, что и "мы не без греха", ведь в некоторых информационных сообщениях таки писали об "сбитии" ракеты, которую и подхватила российская пропаганда. Скорее всего, говорилось именно о заявлении Арестовича.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ заверил, что бывают моменты неточностей, ведь информация подается очень быстро. Однако заверил, что в официальных источниках данные подаются быстро и правдиво.
Какие силы могут сбивать российские Х-22
Юрий Игнат рассказал, что ракета Х-22 создана еще в советском союзе для того, чтобы атаковать авианосные группы в море.
Есть оружие и далеко ходить не нужно – у нас есть положительные сигналы от наших западных партнеров. Это комплексы Patriot PAC-3, которые являются противоракетными и могут сбивать и баллистические цели, и Х-22.
– заявил Игнат.
Кроме того, представитель сказал, что есть сигнал от партнеров из Италии. Речь идет о комплексе SAMP-T, который тоже мог бы усилить нашу противовоздушную оборону в борьбе с баллистикой и такими целями как Х-22 и другие ракеты, которые наша ПВО не может сбивать.
Юрий Игнат объяснил, что в настоящее время украинская противовоздушная оборона может сбивать ракеты "Калибр", Х-101, Х-555, Х-59.
Что этому предшествовало
- 14 января Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Кремль запустил ту же ракету, которой несколько месяцев назад бил по торговому центру в Кременчуге. Известно, что Х-22 имеет боевую часть – 950 килограммов и может оснащаться ядерной боеголовкой. Пока Украина не может ее сбить.
- После атаки по Днепру советник Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что якобы эту российскую ракету "сбила" наша ПВО. Мол, "ракета взорвалась, когда упала".
- В ответ на это к командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что одна из ракет Х-22, выпущенная из района Курской области около 15:30 14 января, попала в многоэтажку в Днепре по улице Набережная Победы.
- Воздушные силы ВСУ не сомневаются, что Россия ударила именно ракетой Х-22. Ведь наши радиолокационные средства обнаружили примерное место запуска, высоту, скорость полета.
- Более того, добавили, что у ВСУ нет средств, которые могут сбивать эти типы ракет. С 24 февраля 2022 года Москва запустила по Украине уже более 210 ракет этого типа. Ни одной – не сбили наши средства противовоздушной обороны.