Реактивные БПЛА привели к взрывам в Черновицкой и Ровненской областях

Российские войска провели атаку по западным областям Украины с помощью реактивных беспилотников. В Новоднестровске Черновицкой области и в Сарнах Ровненской области раздались взрывы.

Об этом писали местные СМИ и сообщества в социальных сетях. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Запад Украины подвергся атаке реактивных БПЛА 27 октября: что известно?

Во время воздушной тревоги в западных регионах Украины зафиксировали движение скоростных реактивных дронов. В нескольких городах слышали звуки взрывов.

Как сообщает Суспильне, взрыв прогремел в Новоднестровске Черновицкой области. Об угрозе со стороны БПЛА перед этим предупреждала Черновицкая ОВА.

Серия взрывов также прогремела в городе Сарны Ровненской области, что сообщил телеграм "Рівне Головне". Все это произошло около 3 часов ночи 27 октября.

На данный момент информации о возможных последствиях не поступало. Атака врага продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что одновременно с Западом Украины под воздушный удар российской армии попал Киев. Враг применял против столицы баллистические ракеты.