Кроме влияния на Трампа: политолог назвал еще 2 цели фейка об "атаке" на резиденцию Путина

В России заявили, что Украина якобы атаковала дронами резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. После этого Кремль поспешил пригрозить, что "пересмотрит переговорную позицию".

Интересно, что о так называемом "обстреле" сразу сообщили Дональду Трампу. Как отметил 24 Каналу политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, реакция врага вполне предсказуема.

К теме Строительство начали еще при Сталине: что известно о резиденции Путина "Ужин", которую "атаковали" БПЛА

Для чего Россия придумала такой фейк?

В Кремле хорошо понимают психологический портрет Трампа. В общение с журналистами он его подтвердил, показав, что есть люди против которых нельзя применять оружие. В его воображении российский диктатор до сих пор остается "лидером великой страны".

"Россияне закинули удочку, которая точно сработает, поскольку Трамп, возможно, не уважает Путина, но относится к нему как к мощному политику, которого нельзя трогать. К сожалению, этого не скажешь о сотнях тысяч украинцев, которых России почему-то позволяют убивать", – подчеркнул политолог.

Обратите внимание! Комментируя "атаку" по резиденции, Дональд Трамп сказал, что не мог представить "таких безумных действий" и был шокирован. Это якобы повлияет на отношения США с Президентом Украины.

"Кроме влияния на Трампа, россияне сделали все это для того, чтобы иметь возможность якобы бить в ответ. Так уже было не раз – Россия заявляла, что Украина якобы ударила по определенным объектам, поэтому они могут делать то же самое", – заметил Олег Лесной.

Владимир Зеленский подтвердил, что теперь от врага можно ждать ударов по объектам государственного управления. Но для Украины это не станет чем-то новым. Ведь Россия неоднократно проводила подобные атаки.

А еще одна цель России – "ударить" по переговорному процессу. Ее не выполнили на 100%, но однозначно "атака" повлияет на ход переговоров. Мы видим, что Кремль ищет любые способы, чтобы максимально затянуть время.

Почему Запад боится ликвидации Путина?

История знает немало случаев, когда диктаторов, руководителей террористических группировок ликвидировали. Впрочем относительно Путина на Западе другая позиция. В глазах лидеров мира он остается лидером великой державы. К тому же его смерть приведет к распаду России.

Внутри американского и европейского политикума есть мнение о том, что Россия должна оставаться в своих пределах, быть управляемой, не фрагментированной, поскольку, если она фрагментируется, то это серьезный вызов для безопасности,

– объяснил Олег Лесной.

На самом деле серьезный вызов для безопасности – это ситуация, которая есть сейчас. Несмотря на это, надо признать, что Кремль провел неплохую информационную операцию. Он тщательно ее подготовил, проверил реакцию мира. В ответ мир показал, что убить Путина нельзя. Особенно это заметно по реакции Трампа.

Перед нами очень серьезный враг, который не гнушается никакими методами ведения войны. Россияне очень хорошо изучают своих оппонентов так, что все работают на сцене перед Трампом,

– подчеркнул политолог.

В этой ситуации россиянам действительно удалось поразить президента США и частично склонить его на свою сторону. Но нам нужно работать дальше, не опускать руки, чтобы дать достойный отпор врагу.

Что известно об "атаке" на резиденцию Путина?