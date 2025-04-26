Сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Какие последствия вражеской атаки на Харьковщине

Правоохранители рассказали, что утром 26 апреля российские войска атаковали ударными БпЛА город Дергачи. В результате вражеских ударов были повреждены два гражданских предприятия, там возникли пожары.

Двое работников одного из предприятий, что было под обстрелом, – мужчины в возрасте 44 и 56 лет – получили ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пожар на предприятии охватил площадь 2 500 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать в 12:05.

Последствия вражеских ударов по предприятиям / Фото Харьковской областной прокуратуры и ГСЧС

В прокуратуре добавили, что в этот же день около 6:00 обломки БпЛА упали на проезжую часть в Шевченковском районе Харькова. Пострадал 14-летний парень.

По предварительной информации, враг использовал для удара беспилотник "Герань-2".

К слову, россияне также ударили по Белоцерковскому району. Вследствие вражеской атаки пострадал мужчина 1965 года рождения.