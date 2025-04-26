Повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Дивіться також Пошкоджено будинки та господарчі споруди: які наслідки атаки "Шахедів" на Полтавщину

Які наслідки ворожої атаки на Харківщині

Правоохоронці розповіли, що вранці 26 квітня російські війська атакували ударними БпЛА місто Дергачі. Внаслідок ворожих ударів було пошкоджено два цивільні підприємства, там виникли пожежі.

Двоє працівників одного з підприємств, що було під обстрілом, – чоловіки віком 44 та 56 років – отримали поранення. Обох потерпілих доставлено до лікарні,

– йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що пожежа на підприємстві охопила площу 2 500 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати об 12:05.

Наслідки ворожих ударів по підприємствах / Фото Харківської обласної прокуратури та ДСНС

У прокуратурі додали, що цього ж дня близько 6:00 уламки БпЛА впали на проїжджу частину у Шевченківському районі Харкова. Постраждав 14-річний хлопець.

За попередньою інформацією, ворог використав для удару безпілотник "Герань-2".

До слова, росіяни також вдарили по Білоцерківському району. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1965 року народження.