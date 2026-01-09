Россия поразила 2 гражданских судна в Черном море: есть погибший

Россия осуществила очередную атаку против гражданского судоходства в Черном море, поразив два иностранных судна. В результате удара дрона по кораблю, погиб один член экипажа.

Инцидент произошел в пределах Украинского морского коридора, пишет 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Какие суда пострадали в результате атаки?

В пятницу, 9 января, российский дрон попал в гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в порт Черноморск на загрузку зерновым грузом. Во время атаки находилось в пределах Украинского морского коридора. Мореходность корабля не нарушена, он находится на ходу и направляется в ближайший порт.

По предварительной информации есть пострадавшие, однако точное количество пока неизвестно.

Кроме того, россияне поразили еще одно гражданское судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. Вражеский дрон попал, когда корабль находился вблизи порта Одесса.

В результате атаки погиб один член экипажа – гражданин Сирии.

Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике,

– добавил Кулеба.

По информации министра, сейчас на места событий направляются спасательные подразделения.

В то же время Украина будет продолжать делать все возможное, чтобы гарантировать безопасность экспортным обязательствам, несмотря на атаки Москвы.

