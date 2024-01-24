При обстреле Харькова кусок металла пробил кость журналистке: в каком она состоянии
Источник:"Накипело"
Россия провела одну из самых массированных атак на Харьков. Оккупанты несколько раз обстреливали город в течение суток.
В результате атаки России на Харьков 23 января получила ранения журналистка издания "Накипело" Анна Мясникова. Это произошло во время второго взрыва.
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Что сказала пострадавшая
Анна Мясникова создала пост в своих соцсетях и поделилась фото.
Спасибо всем за беспокойство, кто мне написал. В настоящее время в больнице с гипсом. Этот кусок металла пробил кость и застрял в голеностопе, когда я возвращалась домой. Немножко не дошла,
– написала она.
Журналистка поблагодарила правоохранителей, бригаду скорой помощи и персонал областной клинической больницы. Она выразила надежду на то, что количество погибших и раненых в результате атаки России на Харьков не увеличится.
Обломок, который достали из журналистки / Фото Анны Мясниковой
Что сказала редакция
Недавно редакция "Накипело" в соцсетях прокомментировала инцидент. Журналисты написали, что у ее коллеги застрял осколок в ноге, а также случился перелом.
После первой атаки Анна возвращалась домой и записывала для издания информацию с места прилета. Однако вторая вражеская ракета пролетела неподалеку, после чего раздался взрыв, а аудио прервалось.
Это к слову о военных объектах и то, что российская террористическая армия не бьет по гражданским. Вечер, сердце Харькова, гражданские люди,
– отметила редакция.
Что сказал нардеп
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин написал, что Анну успешно прооперировали около 3 часов ночи. Ее жизни ничего не угрожает. Она находится в стабильном состоянии.
Итак, что известно об инциденте: вчера россияне снова обстреляли Харьков, снова среди их целей гражданские объекты. Анна шла в укрытие и в это же время говорила по телефону с коллегами. Ее аудиосообщение оборвалось, на фоне было слышно взрывы. Осколок вошел в ногу медийницы, ранив голень и стопу. Сильно перебитая кость,
– заявил нардеп.
По словам нардепа, Анна смогла самостоятельно перевязать рану и буквально допрыгать до ближайшего укрытия. Через 20 минут туда приехал коллега Виктор Пичугин и вызвал скорую.
Юрчищин расценивает этот случай, как преступление России против свободы слова и препятствования журналистской деятельности, за что страна-агрессорка должна ответить. Депутат пообещал держать на контроле инцидент с Анной и связаться с ней.
Что известно об атаке на Харьков
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов недавно заявил, что Россия 23 января провела одну из самых массированных атак на город. Россияне выпустили в сторону Харькова 15 ракет типа С-300, "Искандер" и Х-22.
- К сожалению, есть погибшие и раненые. В настоящее время известно о 10 жертвах и 70 пострадавших.
- Одного из пострадавших спасатели доставали прямо из-под завалов. Спасательная операция еще продолжается.