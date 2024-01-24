При обстреле Харькова кусок металла пробил кость журналистке: в каком она состоянии

Россия провела одну из самых массированных атак на Харьков. Оккупанты несколько раз обстреливали город в течение суток.

В результате атаки России на Харьков 23 января получила ранения журналистка издания "Накипело" Анна Мясникова. Это произошло во время второго взрыва.

Читайте также "Замаскированные объекты ВСУ" в жилых домах: российские пропагандисты пробили дно ложью

Что сказала пострадавшая

Анна Мясникова создала пост в своих соцсетях и поделилась фото.

Спасибо всем за беспокойство, кто мне написал. В настоящее время в больнице с гипсом. Этот кусок металла пробил кость и застрял в голеностопе, когда я возвращалась домой. Немножко не дошла,

– написала она.

Журналистка поблагодарила правоохранителей, бригаду скорой помощи и персонал областной клинической больницы. Она выразила надежду на то, что количество погибших и раненых в результате атаки России на Харьков не увеличится.



Обломок, который достали из журналистки / Фото Анны Мясниковой

Что сказала редакция

Недавно редакция "Накипело" в соцсетях прокомментировала инцидент. Журналисты написали, что у ее коллеги застрял осколок в ноге, а также случился перелом.

После первой атаки Анна возвращалась домой и записывала для издания информацию с места прилета. Однако вторая вражеская ракета пролетела неподалеку, после чего раздался взрыв, а аудио прервалось.

Это к слову о военных объектах и то, что российская террористическая армия не бьет по гражданским. Вечер, сердце Харькова, гражданские люди,

– отметила редакция.

Что сказал нардеп

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин написал, что Анну успешно прооперировали около 3 часов ночи. Ее жизни ничего не угрожает. Она находится в стабильном состоянии.

Итак, что известно об инциденте: вчера россияне снова обстреляли Харьков, снова среди их целей гражданские объекты. Анна шла в укрытие и в это же время говорила по телефону с коллегами. Ее аудиосообщение оборвалось, на фоне было слышно взрывы. Осколок вошел в ногу медийницы, ранив голень и стопу. Сильно перебитая кость,

– заявил нардеп.

По словам нардепа, Анна смогла самостоятельно перевязать рану и буквально допрыгать до ближайшего укрытия. Через 20 минут туда приехал коллега Виктор Пичугин и вызвал скорую.

Юрчищин расценивает этот случай, как преступление России против свободы слова и препятствования журналистской деятельности, за что страна-агрессорка должна ответить. Депутат пообещал держать на контроле инцидент с Анной и связаться с ней.

Что известно об атаке на Харьков