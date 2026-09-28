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24 Канал Новости Украины Под ударом оказались АЗС, офисы и жилые дома: россияне цинично терроризируют Киев
28 сентября, 08:34
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Под ударом оказались АЗС, офисы и жилые дома: россияне цинично терроризируют Киев

Анастасия Колесникова

С самой ночи 28 сентября российские реактивные дроны проводят атаки на Киев. В столице время от времени слышны взрывы.

Неспокойно и в области. Накануне оккупанты нанесли смертельный удар по рынку "Столичный" в Софиевской Борщаговке.

Что известно о последствиях атаки на Киев?

 

 

07:48, 28 сентября

В Дарницком районе обломки упали на открытой местности. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

07:27, 28 сентября

В Голосеевском районе БПЛА попал в кафе возле АЗС.
Экстренные службы направляются на место.

07:16, 28 сентября

Виталий Кличко сообщил, что с начала суток 28 сентября в столице пострадали трое человек. Все – в Подольском районе. Двум из них – 15-летнему юноше и девушке – медики оказали помощь на месте. Одного – 17-летнего юношу – госпитализировали.

07:01, 28 сентября

В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волны повреждено остекление окон в расположенном по соседству жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения.
 

В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

06:42, 28 сентября

В Шевченковском районе БПЛА попал в офисное здание. 
Экстренные службы направляются на место.

06:34, 28 сентября

В Оболонском районе в результате попадания БПЛА повреждены заправочные колонки АЗС. Пожар.
Экстренные службы работают на месте.