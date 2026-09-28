Под ударом оказались АЗС, офисы и жилые дома: россияне цинично терроризируют Киев

С самой ночи 28 сентября российские реактивные дроны проводят атаки на Киев. В столице время от времени слышны взрывы.

Неспокойно и в области. Накануне оккупанты нанесли смертельный удар по рынку "Столичный" в Софиевской Борщаговке.

Что известно о последствиях атаки на Киев?