Российские войска провели атаку на локомотив с помощью дрона в Днепропетровской области

Российская армия продолжает целенаправленно уничтожать украинскую транспортную инфраструктуру в регионах. Очередной вражеский удар зафиксирован на железнодорожном участке, где под прицелом оказался подвижной состав.

Как сообщило Министерство развития общин и территорий Украины, российские оккупанты провели атаку с помощью БПЛА по локомотиву грузового поезда в Днепропетровской области.

На момент вражеского удара железнодорожный поезд был своевременно остановлен, а локомотивную бригаду удалось оперативно эвакуировать в безопасное место.

Благодаря своевременно принятым мерам безопасности никто из работников железной дороги не пострадал.

В результате вражеского попадания на железнодорожном участке была полностью обесточена контактная сеть. Специалисты работают над ликвидацией последствий очередного обстрела гражданской транспортной инфраструктуры.

Каковы последствия систематических ударов врага по железной дороге?

3 июля под вражеским ударом оказалось шахтное управление компании, в результате чего погиб сотрудник охраны, а еще пять человек получили ранения.

В тот же день российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру в регионе, повредив два локомотива, однако железнодорожники успели укрыться в убежище.

Всего с начала 2026 года страна-агрессор повредила более 200 украинских локомотивов.

Несмотря на постоянные систематические удары по энергетическим и транспортным объектам, железнодорожники и ремонтные бригады продолжают оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать движение поездов.