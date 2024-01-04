Мэр Андрей Садовый снова прокомментировал атаку России на Львов, которая произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Городской голова выложил соответствующий пост в соцсетях.

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Что будет с музеем

Мэр Львова сообщил, что 4 января эксперты завершают сканирование завалов. По его словам, это необходимо для предстоящей реставрации и международного трибунала. В пятницу, 5 января, местные службы и специалисты будут разбирать эти завалы. После этого городские власти объявят архитектурный конкурс. Предложения будут принимать около 2 месяцев, а затем определят победителя.

Кроме этого, мэр рассказал о последствиях атаки российских оккупантов на музей Шухевича.

В результате атаки уничтожены 16 музейных экспонатов, входивших в Музейный фонд Украины. Несколькосот музейных экспонатов удалось сохранить, они были вывезены еще в начале полномасштабного вторжения,

– заявил Садовый.

Также он сообщил об обращении нескольких меценатов с предложением профинансировать восстановление. Садовый поблагодарил их за желание сохранить историю, однако отметил, что сегодня эти средства нужно потратить на ВСУ. Садовый подчеркнул, что музей начнут восстанавливать после победы Украины над Россией.



Так выглядит сейчас музей Шухевича / Фото Андрея Садового

Что известно об атаке на Львов