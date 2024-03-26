Именно бариста из этого заведения стала героиней видео журналистов, который распространяли вчера. Несмотря на разбитое стекло кафе, она продолжила готовить горячие напитки для киевлян.

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Видео с камер

В день обстрела Киева, журналисты показали видео с баристой Марией, которая продолжила готовить кофе, несмотря на то, что ее место работы пострадало в результате атаки России.

Так, в сети показали видео с камер наблюдения той самой кофейни. На нем видно, что за несколько секунд до взрыва девушка принимала очередных клиентов, как вот раздался взрыв. От ударной волны выбило стекло кафе. Так она опрокинула витрину с десертами, которая упала на ноутбук, который был на столе. Сама девушка, очевидно, не пострадала.

Страшно, очень страшно. Но главное, что все живы. Наша кофейня также частично жива. И мы делаем кофе, мы работаем. Держимся. Все будет хорошо,

– убеждала девушка.

Мария отмечала, что работа помогала ей отвлечься от того, что произошло.

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