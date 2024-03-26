Саме бариста з цього закладу стала героїнею відео журналістів, який поширювали вчора. Попри розбите скло кав'ярні, вона продовжила готувати гарячі напої для киян.

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Відео з камер

У день обстрілу Києва, журналісти показали відео з баристою Марією, яка продовжила готувати каву, попри те, що її місце роботи постраждало внаслідок атаки Росії.

Так, у мережі показали відео з камер спостереження тої самої кав'ярні. На ньому видно, що за кілька секунд до вибуху дівчина приймала чергових клієнтів, як от пролунав вибух. Від ударної хвилі вибило скло кав'ярні. Так вона перекинула вітрину з десертами, яка впала на ноутбук, який був на столі. Сама дівчина, вочевидь, не постраждала.

Страшно, дуже страшно. Але головне, що всі живі. Наша кав'ярня також частково жива. І ми робимо каву, ми працюємо. Тримаємося. Все буде добре,

– переконувала дівчина.

Марія зазначала, що робота допомогала їй відволіктися від того, що сталося.

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