В России цинично заявили, что массированного удара по Киеву не будет

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что западные страны "с пониманием" отнеслись к предупреждениям России о возможном ударе по Красной площади 9 мая. По его словам, после контактов с США стороны договорились о временном перемирии, что позволило избежать эскалации.

После "успешного" парада в Москве передумали атаковать Киев. Соответствующее заявление Ушакова распространяют росСМИ.

Что сказали в России об отмене удара по Киеву?

По словам Ушакова, Москва заранее дала понять, какой может быть реакция в случае "террористических действий Киева", и это, по его мнению, повлияло на активизацию контактов с США. Он утверждает, что именно во время этих переговоров стороны якобы договорились о временном перемирии.

В Кремле также заявили, что из-за отсутствия удара по Москве Россия не совершала массированного ракетного удара по Киеву в ответ. Ушаков подчеркнул, что большинство западных столиц "с пониманием" отнеслись к российским предупреждениям.

Стоит отметить, что накануне Владимир Зеленский подписал указ, в котором официально разрешил проводить парад в Москве. В Офисе Президента в комментарии 24 Канала рассказали, что президент подписал указ, поскольку у россиян было переживание "за одну конкретную площадь". Поэтому оккупанты и получили соответствующее разрешение на парад 9 мая.

К слову, военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк рассказал 24 каналу, что Кремль пытался представить несколько дней "перемирие" как инициативу для проведения парада на Красной площади. Однако информационный успех Украины заключался в том, что разрешение на парад ударило по Путину, сломав привычную картину силы Кремля.

Напомним, что Кремль переживал о том, сможет ли пройти парад без украинских атак. Россия угрожала нанести массированный удар по Киеву и, в частности, важные объекты для функционирования украинского государства. Российская пропагандистка Ольга Скабеева озвучила, что возможными целями могли стать правительственный квартал и Верховная Рада. Она также упомянула о дипломатических учреждениях в Киеве, таких как посольства Великобритании, Германии, США и других стран.

Как прошел парад в Москве?

Несмотря на все опасения, парад ко Дню победы состоялся в российской столице 9 мая. В этом году он длился всего 45 минут и совсем не поразил россиян. Отсутствие военной техники вызвало истерию в социальных сетях. Пользователи утверждали, что такой парад не может испугать Европу и НАТО.