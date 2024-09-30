Безопасных городов нет: в WP рассказали, как живет Ярослав Базилевич, потерявший семью из-за России

В начале сентября львовянин Ярослав Базилевич потерял семью в результате ракетного обстрела России. Эта атака доказала, что в Украине нет безопасных городов.

Издание The Washington Post пишет, что в день рождения младшей дочери Ярослав Базилевич снова проснулся от кошмара.

Смотрите также Больше вреда, чем пользы: Bloomberg оценило, какими могли бы быть последствия перемирия для Украины

История семьи Базилевичей

Жена Ярослава заранее спланировала этот день, зная, что будет в Париже, поэтому попросила старших дочерей, Ярину и Дарию, организовать праздник. Тем временем муж размышлял, достаточно ли взрослая младшая дочь Эмилия, чтобы получить на день рождения мобильный телефон.

"Но не было бы ни торта, ни праздника, ни телефона. Вместо этого Ярослав поехал на Лычаковское кладбище, где восемь дней назад похоронил семью", – пишут журналисты.

Ужас от смерти семьи Базилевичей охватил всю страну, еще раз доказав, что от войны нет убежища.

Воспоминания о них помогают мне идти дальше. Очень трудно видеть столько внимания и новостей о нашей семье, но это также важно,

– сказал Ярослав в первом интервью после удара 4 сентября.

The Washington Post отмечает, что население Львова с начала полномасштабного вторжения выросло более чем на 150 тысяч человек. Город переполнен семьями, которые убегают от войны. Но история Ярослава стала жестоким напоминанием Львову, что он не застрахован.

Ярослав Базилевич и его семья / Оксана Парафенюк, The Washington Post

Утром 4 сентября гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила дом Базилевичей. В ту ночь в доме было спокойно. Евгения вывела Эмилию на прогулку, а Ярослав помогал Дарье с ее переживаниями относительно будущего. Они с Евгенией обычно прятались в коридоре во время воздушных тревог.

В то утро Евгения успела только схватить тревожный рюкзак, когда раздался взрыв. Ярослав остался единственным, кто выжил.

Я до последнего надеялся, что они в безопасности. Возможно, если бы они остались в коридоре, трагедии бы не произошло,

– сказал Ярослав.

На похоронах небо было темным и дождливым. Ярослав всматривался в фотографию Эмилии, стоя у ее могилы. Его плечи дрожали от рыданий.

Ярослав Базилевич на кладбище / Оксана Парафенюк, The Washington Post