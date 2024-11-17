Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины.

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Ракету сбили из пулемета в Винницкой области

Так, в Винницкой области нацгвардейцы сбили крылатую ракету из крупнокалиберного пулемета Browning

Это произошло во время сегодняшней комбинированной массовой атаки россиян. Ракета, после подбития, изменила траекторию и упала среди поля. Детонация не состоялась,

– указали в МВД Украины.

Сбивание крылатой ракеты из пулемета: смотрите видео

Заметим, что утром Воздушные силы отчитались о сбитии 144 воздушных целей, из которых было 102 ракеты и 42 БПЛА. Защитникам неба удалось ликвидировать гиперзвуковую ракету "Циркон", 7 аэробаллистических ракет "Кинжал", 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр", а также 4 крылатые ракеты Х-22/Х-31П и 5 ракет Х-59/69.

Более того, кроме сбития 43 беспилотников известно, что в результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БпЛА был локально потерян в разных регионах Украины, еще два – полетели в сторону России и временно оккупированной территории.