Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.

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Ракету збили з кулемету на Вінниччині

Так, у Вінницькій області нацгвардійці збили крилату ракету з крупнокаліберного кулемета Browning

Це сталось під час сьогоднішньої комбінованої масової атаки росіян. Ракета, після підбиття, змінила траєкторію та впала серед поля. Детонація не відбулася,

– вказали у МВС України.

Збиття крилатої ракети з кулемету: дивіться відео

Зауважимо, що зранку Повітряні сили відзвітували про збиття 144 повітряних цілей, з яких було 102 ракети та 42 БпЛА. Оборонцям неба вдалося ліквідувати гіперзвукову ракету "Циркон", 7 аеробалістичних ракет "Кинджал", 85 крилатих ракет Х-101, "Калібр", а також 4 крилаті ракети Х-22/Х-31П і 5 ракет Х-59/69.

Ба більше, окрім збиття 43 безпілотників відомо, що внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще два – полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.