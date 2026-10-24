Россия ночью совершила атаку на Житомирскую область: под ударом оказались энергообъект и предприятие

Ночью 24 октября российские войска провели атаку на Житомирскую область. Под ударом оказались энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие в Житомирской общине.

Об этом сообщает председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Что известно об атаке?

Российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам Житомирской области. Этой ночью под атакой вновь оказались энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие в Житомирской общине.

В результате ударов погибших и пострадавших нет. В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Также продолжается фиксация военных преступлений России.

Ночной удар по Житомирской общине / ГСЧС

Обратите внимание! Оперативно об воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, утром 24 октября российские войска провели атаку на жилой сектор в Оболонском районе Киева. В результате вражеского удара разрушен одноэтажный частный жилой дом. После попадания возник пожар.

На место происшествия прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации последствий атаки. В ходе работ они обнаружили одного пострадавшего и передали его медикам для госпитализации. Еще один человек получил травмы, однако в медицинской госпитализации не нуждался.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. На данный момент известно о двух пострадавших в результате российской атаки на столицу.