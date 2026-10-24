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Росія вночі атакувала Житомирщину: під ударом опинилися енергооб'єкт і підприємство

Вероніка Соцкова
"Знову під ударом енергетика": окупанти атакували Житомирську громаду - 24 Канал

Нічна атака Росії на Житомирщину / ДСНС

Уночі 24 жовтня російські війська знову атакували Житомирську область. Під ударом опинилися енергетична інфраструктура та цивільне підприємство у Житомирській громаді.

Про це повідомляє голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Що відомо про атаку?

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах Житомирщини. Цієї ночі під атакою знову опинилися енергетична інфраструктура та цивільне підприємство у Житомирській громаді.

Внаслідок ударів загиблих і постраждалих немає. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також триває фіксація воєнних злочинів Росії.

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