Россия атаковала Украину 163 БпЛА: как отработали силы ПВО

В ночь на 2 мая оккупанты атаковали территорию Украины беспилотниками. Враг запустил 163 ударных БпЛА.

Во время атаки Россия использовала дроны типа "Шахед", "Гербера" и "Италмас". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Зеленский раскрыл, для каких двух городов усилят ПВО

Сколько БпЛА сбили силы ПВО?

Оккупанты запускали беспилотники с таких направлений:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское;

Чауда;

ТОТ Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– отметили в ВС ВСУ.

По состоянию на 8:00 силы ПВО сбили/подавили 142 вражеских беспилотник. К сожалению, зафиксировано попадание 17 БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков.

Какие последствия российской атаки?

Ночью 2 мая дрон "Шахед" попал в жилой дом в Харькове. К счастью, он не взорвался, что позволило избежать более тяжелых последствий.

В Кривом Роге во время во время атаки дронов-камикадзе был поврежден объект критической инфраструктуры.

Также Россия утром 2 мая ударила беспилотником по Херсону. Он попал по маршрутке в Днепровском районе города. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.