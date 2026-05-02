Во время атаки Россия использовала дроны типа "Шахед", "Гербера" и "Италмас". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько БпЛА сбили силы ПВО?
Оккупанты запускали беспилотники с таких направлений:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское;
- Чауда;
- ТОТ Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– отметили в ВС ВСУ.
По состоянию на 8:00 силы ПВО сбили/подавили 142 вражеских беспилотник. К сожалению, зафиксировано попадание 17 БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков.
Какие последствия российской атаки?
Ночью 2 мая дрон "Шахед" попал в жилой дом в Харькове. К счастью, он не взорвался, что позволило избежать более тяжелых последствий.
В Кривом Роге во время атаки дронов-камикадзе "Шахед" пострадал объект критической инфраструктуры.
Также Россия утром 2 мая ударила беспилотником по Херсону. Он попал по маршрутке в Днепровском районе города. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.