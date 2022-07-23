Унизительный удар по репутации Турции и ООН, – Подоляк объяснил атаку россии по Одессе

Нанеся ракетный удар по порту Одессы россия очень рискует на дипломатическом уровне. Турция и ООН выступили гарантами того, что Россия не будет атаковать украинские порты и позволит безопасный экспорт зерновых. То есть, своими действиями россия пока наносит унизительный удар по репутации стран, с которыми заключила договор.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, он объяснил ключевые пункты, которые следует понимать в контексте зерновых соглашений, а также мотивы путина, которыми он руководствовался, решив атаковать порты Одессы.

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5 ключевых тезисов о зерновом соглашении

Первое: Украина не подписывала никаких прямых договоренностей с россией по поводу зерна. Только с Турцией и ООН – по организации транспортной логистики для 18 – 20 миллионов тонн зерна на сумму более 10 миллиардов долларов.

Украина не подписывала никаких прямых договоренностей с россией по поводу зерна. Только с Турцией и ООН – по организации транспортной логистики для 18 – 20 миллионов тонн зерна на сумму более 10 миллиардов долларов. Второе: россия брала на себя конкретные обязательства перед другими странами по обеспечению безопасности "зерновых коридоров", нестрельбы по местам хранения/перевалки и пути следования.

Гарантами того, что россия в зерновом вопросе выявит хоть немного вменяемости, являются Турция и ООН. Фиксируем это,

– заметил Подоляк.

Третье: Умышленный удар россии по Одесскому порту буквально через несколько часов после подписания всех документов характеризует специфическое "психическое состояние" россии.

Умышленный удар россии по Одесскому порту буквально через несколько часов после подписания всех документов характеризует специфическое "психическое состояние" россии. Четвертое: Намерение ударить по зерновым запасам в Одесском порту – это прямое послание россиян арабским и африканским странам, что кремлю все равно на них и на то, будет ли у них что есть.

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Пятое: россия намеренно нанесла демонстративный и унизительный удар по репутации Турции и ООН.

путин таким образом словно бы обратился к ним со своей классической фразой: "Ну и что вы сделаете?",

– заметил Михаил Подоляк.

Советник подчеркнул, что именно Турция и ООН являются полными "гарантами безопасности" транспортных зерновых коридоров, и они же гарантировали "голодному миру" (не только Украине)", что россия выполнит условия договоренности и не будет вмешиваться в экспорт украинского зерна.

Так что эта история, по словам Подоляка, красноречива и полезна и демонстрирует как российская похоронная команда продолжает ожесточенно хоронить сама себя.

Реакция ООН на цинизм действий россии

Генсек ООН Антониу Гуттереш выразил однозначное осуждение подобных ударов по порту Одессы. Он подчеркнул, что только вчера все стороны четко взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующей продукции на мировые рынки.

Гуттереш также подчеркнул, что эти продукты крайне необходимы, чтобы решить глобальный продовольственный кризис и облегчить страдания миллионов людей, нуждающихся в помощи по всему миру.

Главное о ракетных обстрелах порта в Одессе

оккупанты выпустили сразу 4 ракеты типа "Калибр" по порту. 2 этих ракет попали в цель. Еще 2 сбили наши силы противовоздушной обороны.

Прилетевшие в порт ракеты попали в его инфраструктуру. Именно в месте попадания хранилось зерно, которое должны были отправить на экспорт.

В Министерстве аграрной политики эту информацию подтвердили. В то же время, не сказали, какое количество украинского зерна попало под атаку россиян.

Зерно после подписания соглашения планировали отправить на экспорт в ближайшие дни. Ведь накануне в Стамбуле подписали договор о разблокировании украинских портов. Речь идет об открытии гуманитарных коридоров из Южного, Одессы и Черноморска.

Пока украинская сторона сообщила, что атака на порт не повлияет на договоренности – зерно все равно экспортируют.

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