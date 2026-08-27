Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины В Одессе и Харькове – взрывы: что еще существует угроза атак
27 августа, 23:29
9
Обновлено - 23:54, 27 августа

В Одессе и Харькове – взрывы: что еще существует угроза атак

Вероника Соцкова

В ночь на 27 августа Россия проведет новую атаку на Украину с помощью ударных беспилотников и управляемых авиабомб. В ряде областей объявлена воздушная тревога, а в Харькове уже сообщили о взрыве.

Тем временем в Запорожской области зафиксированы запуски УАБ, а Воздушные силы предупреждают о движении вражеских целей.

Куда летят воздушные цели? 

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

 

23:59, 28 августа

Реактивный БПЛА в районе Броваров, направляющийся к центру столицы.


00:20, 28 августа

Реактивный БПЛА на Белую Церковь с севера.

00:15, 28 августа

Реактивный БПЛА в сторону Броваров по северо-западному курсу.

23:53, 27 августа

В Одессе раздался взрыв!

23:38, 27 августа

  • Группы ударных БПЛА к западу от Очакова, следующие на север;
  • Группы ударных БПЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровска;
  • Ударные БПЛА в Татарбунарском районе, следующие по западному курсу.
23:33, 27 августа

Реактивные БПЛА на северо-западе Днепропетровской области, на западе Харьковской области и к западу от Полтавы, курс – северо-западный.

23:28, 27 августа

Последствия атаки на Запорожье

Двое человек получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.

Российские дроны нанесли удар по частному сектору областного центра. Повреждены дома.

Ранения получили две женщины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

23:23, 27 августа

Реактивные БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении Киева

22:54, 27 августа

В Харькове раздался взрыв!

22:36, 27 августа

Запуски УАБ в Запорожье

22:34, 27 августа

Реактивный БПЛА из Винницкой области в Житомирскую область по северному курсу

22:15, 27 августа

В результате вражеской атаки на Запорожье поврежден дом в частном секторе и автомобиль.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах.

21:58, 27 августа

БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.

21:57, 27 августа

Реактивный БПЛА к западу от Перегоновки (Черкасская область) курсом на Винницкую область.

21:42, 27 августа

Запуски УАБ в Сумской области.

21:31, 27 августа

Реактивные БПЛА в районе Баштанки и Ольшанского, направляющиеся в сторону Еланец и Веселиново (Николаевская область)

21:29, 27 августа

В Днепропетровской области продолжаются запуски УАБ.

21:28, 27 августа

Ударные БПЛА на Павлоград с востока.

Реактивный БПЛА на Киев с севера.

 

Связанные темы:

Война России с Украиной
Новости Украины Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога
Массированная атака по Украине