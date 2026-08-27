В Одессе и Харькове – взрывы: что еще существует угроза атак

В ночь на 27 августа Россия проведет новую атаку на Украину с помощью ударных беспилотников и управляемых авиабомб. В ряде областей объявлена воздушная тревога, а в Харькове уже сообщили о взрыве.

Тем временем в Запорожской области зафиксированы запуски УАБ, а Воздушные силы предупреждают о движении вражеских целей.

Куда летят воздушные цели?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте