Россия атаковала Украину более сотней дронов: сколько целей сбили силы ПВО

С вечера 12 мая и до утра 13 мая вражеские войска выпустили на Украину 139 ударных дронов различных типов. Силам ПВО удалось уничтожить или нейтрализовать 111 БпЛА.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ. Сколько дронов летело на Украину 12 – 13 мая? С 18:00 12 мая и до утра 13 мая над Украиной было зафиксировано 139 ударных дронов различных типов, в частности "Шахеды", "Герберы", "Италмасы" и БпЛА-имитаторы "Пародия".