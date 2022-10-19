За кораблем: в Минобороны показали фото тучки, намекающей, куда идти российским ракетам
Источник:Минобороны Украины
Российские оккупанты 19 октября в очередной раз атаковали украинские города. Впрочем, даже наши облака показывают, куда идти вражеским ракетам.
В сети распространилось фото интересного облачка на небе в Украине. Его опубликовало и наше Министерство обороны.
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Как облачко намекает, куда идти российским ракетам
В кадре можно увидеть, как 19 октября во время ракетной атаки россиян в небе над Украиной облачко появилось в виде непристойного жеста – среднего пальца. Таким образом, это в очередной раз намекает на то, что вражеские ракеты последуют за российским кораблем.
Облако в виде среднего пальца / фото Минобороны Украины
Большинство иранских беспилотников и российских ракет прошли путь российского военного корабля,
– отметили в Минобороны.
Как украинские защитники уничтожают российские ракеты
- 19 октября враг выпустил в сторону Киева несколько ракет. Однако украинские силы ПВО сбили часть из них. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
- По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в области также работала ПВО. СМИ сообщают, что удалось уничтожить не менее 5 вражеских ракет возле столицы.
- А в ОК "Север" сообщили, что Силы обороны Черниговщины сбили две ракеты. Это произошло над селом Кипти.
- Также в Воздушном командовании "Центр" сообщили, что системы ПВО ликвидировали 12 вражеских целей врага.
- Недавно 18 октября во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты.
- Кстати, с тех пор как российские захватчики начали использовать иранские дроны в войне против Украины, наши защитники сбили более двухсот шахидов. Против этих беспилотников Украина использует разные виды вооружения.
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