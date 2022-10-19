За кораблем: в Минобороны показали фото тучки, намекающей, куда идти российским ракетам

Российские оккупанты 19 октября в очередной раз атаковали украинские города. Впрочем, даже наши облака показывают, куда идти вражеским ракетам.

В сети распространилось фото интересного облачка на небе в Украине. Его опубликовало и наше Министерство обороны.

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Как облачко намекает, куда идти российским ракетам

В кадре можно увидеть, как 19 октября во время ракетной атаки россиян в небе над Украиной облачко появилось в виде непристойного жеста – среднего пальца. Таким образом, это в очередной раз намекает на то, что вражеские ракеты последуют за российским кораблем.



Облако в виде среднего пальца / фото Минобороны Украины

Большинство иранских беспилотников и российских ракет прошли путь российского военного корабля,

– отметили в Минобороны.

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